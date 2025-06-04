اعلان نتائج تربية البصرة للصف السادس الابتدائي

نيوز-محليات



لتربية ، اليوم الأربعاء، نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول.



وضمت النتائج بيانات مدارس 25 قضاء ومنطقة في المحافظة.



للاطلاع على النتائج وضمت النتائج بيانات مدارس 25 قضاء ومنطقة في المحافظة.للاطلاع على النتائج اضغط هنا

