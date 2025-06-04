تظاهرة أمام الخارجية لإطلاق سراح 5 شبان عراقيين موقوفين في السعودية (صور)

وقال مراسل ، إن عددا من المواطنين وذوي المعتقلين، تظاهروا اليوم أمام مبنى في بغداد على خلفية اعتقال 5 شبان عراقيين في قبل 9 أشهر، بعد رفعهم صورا للأمين العام لحزب الله اللبناني في يوم استشهاده.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين ناشدوا وزعيم التيار الوطني الشيعي وولي العهد السعودي ، للتدخل وإطلاق سراحهم.