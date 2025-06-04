بذكرى استشهاده.. العتبة العسكرية المقدسة تُقيم تشييعًا رمزيًا للإمام الباقر "ع" (صور)

– محليات



أقامت للعتبة العسكرية ، اليوم الأربعاء، مراسمُ تشييعٍ رمزيّ في ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام).

وشهدت المناسبة إقامةَ مجلس عزاء في رواق الإمام (عليه السلام)، حيث ارتفعت أصواتُ المشاركين بقصائدِ الرثاء والولاء، مستذكرين مناقبَ الإمام (عليه السلام) وما قدّمه من تراثٍ علميٍّ وروحيٍّ خالد.

