في ميسان.. عنصر مرور يعتدي على رجل مسن والمديرية توجه بتوقيفه (فيديو)

وبحسب الفيديو المتداول، ظهر عنصر المرور الشاب "ملثما" ودخل في عراك بالأيدي مع رجل مسن في منطقة بمحافظة ، قبل أن يتدخل مجموعة من المواطنين القريبين من الحادثة من فض النزاع، فيما لم يتضح أسباب نشوء المشكلة، واذا ما كنت بسبب الاعتراض على مخالفة مرورية أم سبب آخر.من جهته، أكد مدير مرور العميد في حديث لـ ، إن "عنصر المرور الذي ظهر في مقطع الفيديو ضمن عراك بالأيدي مع مواطنين، تم توقيفه 4 أيام"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.