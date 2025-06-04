خبراء العتبة العلوية يعيدون الحياة لوثيقة تعود إلى القرن الـ 14 (صور)

وذكرت العتبة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " خبراء التراث في العتبة تمكنوا من إعادة الحياة لوثيقة تاريخية تعود إلى الرابع عشر".وتابع، ان "تمكنت شعبة العلويّة والمتحف العلويّ من إنجاز فني تمثَّل بإعادة الحياة لوثيقة تاريخية نادرة تعود إلى القرن الرابع عشر في خطوة بارزة نحو صيانة التراث الإسلامي والتاريخي".