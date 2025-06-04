3 محافظات جديدة تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

وقالت المجالس المحلية لهذه المحافظات في بيانات منفصلة، أنه "تقرر اعتبار يوم غد الخميس عطلة رسمية تزامنا مع يوم عرفة".يشار الى ان إعلام المحافظة أوضح في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محافظ الانبار محمد نوري وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة حلول عيد الاضحى ".كما أعلن في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بالتزامن مع حلول عيد الاضحى المبارك.فيما أعلن ديوان في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " محافظ وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك".الى ذلك، اعلن رئيس عزة عودة الناشي، في بيان ورد لـ ، أن "المجلس صوّت بالأغلبية على قرار تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في إحياء مراسم يوم عرفة في ".وأوضح الناشي أن "هذا القرار يأتي تقديراً للأهمية الدينية لهذا اليوم، وحرصاً على تمكين الأهالي من أداء الزيارة والمشاركة في الشعائر الدينية المرتبطة بهذه المناسبة ".من جانبه، أعلن رئيس وكالة غيث رعد شبع، في بيان ورد للسومرية نيوز، عن "تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم الخميس المصادف 2025/6/5 بمناسبة زيارة يوم (عرفة)".واكد، أن "مجلس الاشرف وافق على اعطاء عطلة محلية بهذه المناسبة لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لأداء الزيارة مستثنيا الدوائر الأمنية والخدمية".وقرر ، اليوم الأربعاء، تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس.وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس".