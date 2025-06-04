صلاح الدين.. خطة للحد من انتشار "النزفية" بسبب جزر الاضاحي خلال العيد

وذكرت المستشفى في بيان ورد لـ ، أنه "من اجل الحفاظ على العامة والحد من انتشار مرض الحمى النزفية الخاصة بجزر الاضاحي خلال ، ندعو قيادة الشرطة في بمنع جزر الاضاحي داخل الدور السكنية وتوجيههم الى الاماكن المخصصة للجز، مع توجيه المختارين في المناطق لغرض ابلاغ المواطنين بعدم جزر الاضاحي داخل الدور السكنية قبل حلول عيد الأضحى المبارك".وأشارت الى "توجيه الجهات الصحية والرقابية في المحافظة لغرض تكثيف إجراءاتهم التوعوية على القصابين قبل حلول عيد الأضحى المبارك لغرض فرض شروط السلطة الصحية والتعليمات حول المرض، مع مراقبة محلات القصابة خلال ايام العيد من قبل الجهات الرقابية الصحة - البيطرة – البيئة) وإلزام القصابين بارتداء عدة الحماية الشخصية (كفوف - كمامات - احذية مطاطية - بدلات خاصة بالجزر واستخدام المعقمات للأرضية والادوات المستخدمة للجزر وبشكل مستمر".ودعت الى "نشر رقم هاتف ساخن من قبل جهاز الامن الوطني في المحافظة للإبلاغ عن المواطنين والقصابين المخالفين للشروط والتعليمات اعلاه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وتكثيف الحملات التوعوية والارشادات ونشر البوسترات قبل واثناء العيد من قبل القنوات المسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي الاعلامية ودور العبادة بالتعاون مع البيطرة – الصحة – البيئة) في المحافظة".ووجهت المستشفى، "دوائر البلدية في المحافظة لغرض رفع مخلفات الجزر من اماكن الجزر خلال عيد الأضحى المبارك لتلافي تكدسها وانتشارها من خلال الحيوانات السائبة والتي تعد مصدر لانتشار المرض".