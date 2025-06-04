11 مجلة علمية عراقية ضمن (Q1، Q2) في قاعدة بيانات Scopus العالمية

وقال العبودي في تدوينة على منصة (X) تابعته ، "في سياق التقدم النوعي للبحث العلمي العراقي، نسجل بكل فخر دخول 11 مجلة علمية عراقية ضمن (Q1، Q2) في قاعدة بيانات العالمية من أصل 38 مجلة عراقية مفهرسة في المنصات البحثية الدولية".وأضاف ان "هذا الإنجاز غير المسبوق يمثل شهادة عالمية على التزام مؤسساتنا الأكاديمية، وهيئات تحرير المجلات العلمية، بالمعايير الرصينة وسعيها الدؤوب باتجاه تعزيز جودة النشر المتخصص والحضور العلمي العراقي عالميًا".