وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "في سابقة نادرة لم تشهدها البلاد منذ سنوات، غادرت درجات الحرارة الأربعين مئوية في أحد أيام شهر حزيران، لتسجّل مستويات أدنى من المعدلات لهذا الوقت من السنة، وذلك بحسب ما رصدته محطاتنا المنتشرة في عموم البلاد"، مبينة ان "هذا الانخفاض ناتج عن تأثير كتلة هوائية معتدلة أثرت على الأجواء، وأسهمت في جعل الطقس اليوم مثالياً في أغلب المناطق".وتابعت ان "الأجواء (مثالية) تستمر ليوم غدٍ الخميس، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في بعض المدن، دون أن تؤثر على الطابع المعتدل للطقس"، موضحة انه "اعتباراً من يوم الجمعة، ستبدأ درجات الحرارة رحلة ارتفاع تدريجية، لتعود الأجواء إلى طبيعتها لمثل هذا الوقت من الصيف".وأكدت انه "اعتبارا من يوم السبت المقبل، تشهد البلاد تقلبات في اتجاه الرياح السطحية، تشمل معظم المدن، حيث تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية في مدن الجنوب، لاسيما في مما يسبب ارتفاع واضح في معدلات الرطوبة السطحية، خصوصا خلال ساعات الليل والصباح، وهي أولى موجات الرطوبة لهذا الصيف ولن تكون ضيفا خفيف الظل كالعادة".وتوقعت الهيئة ان "موعد انتهاء الرطوبة سيكون مع نسيم شمالي غربي ينقذ الموقف يوم الخميس الموافق الـ12 من حزيران الحالي".