لحضور مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية غداً.. توجيهات وارشادات للجماهير العراقية

وذكرت القيادة في يان ورد لـ ، أنه "سيتم فتح كراجات لوقوف المركبات وستكون مؤمنه من قبل القوات الأمنية وتستوعب كافة مركبات المشجعين لمباراة منتخبنا الوطني ومنتخب ، وهي: (كراج المدينة الرياضية، كراج المعهد الفني، كراج المدينة الضوئية".وأشارت الى أنه "سيتم محاسبة المركبات المخالفة المتوقفة على جانب الطريق بفرض الغرامة وايداعها كراج الحجز لضمان انسيابية الحركة والمحافظة على سلامة سالكي الطريق".وأعربت القيادة، عن "املها بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة لنجاح هذا المحفل الرياضي الكبير بتعاون الجميع ننجح وتكون أفضل وأجمل".