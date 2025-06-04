تاجر ومتعاطي.. اعتقال شخصين بحوزتهما 2 كغم من الكريستال بالسليمانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تم اعتقال شخصين ضمن حدود وبحوزتهما كيلوغرامين من المادة المخدرة (الكريستال".وأضافت، أنه "تم ضبط سلاح غير مرخص وسيارتين كانتا تستخدمان في نقل تلك المواد المخدرة"، مؤكدة "توقيف التاجرين بقرار القاضي وبموجب المادة 25 من قانون والمؤثرات العقلية والتحقيق مستمر في قضيتهم".