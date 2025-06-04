وزير الكهرباء يمنع الاجازات والايفادات للمدراء

وقالت وزارة الكهرباء في بيان ورد لـ ، ان "وزير الكهرباء ترأس اجتماعاً لمسؤولي ، خصص لمتابعة نسب الإنجاز في حملة مشاريع فك الاختناقات الجارية في العاصمة"، مبينة ان "الوزير اطلع خلال الاجتماع، على سير الأعمال في المشاريع المنفذة".وأكد الوزير "على ضرورة الإسراع في وتيرة العمل لضمان تحقيق الأهداف المرسومة في الوقت المحدد"، موجها "بإلغاء جميع الإجازات للمدراء في كهرباء ، إضافة إلى وقف جميع الإيفادات خلال فترة الصيف، وذلك لضمان التفرغ الكامل لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة".