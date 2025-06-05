العدل تباشر بالتسديد الإلكتروني لفتح الأضابير عبر بوابة أور

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دائرة التنفيذ باشرت بوضع آليات فنية وإدارية تتيح للمواطنين تسديد الرسوم إلكترونياً عند فتح الأضابير التنفيذية، وذلك عبر أور للخدمات الحكومية".ودعت الى: "أهمية إدراج خدمة الدفع الإلكتروني ضمن عملية فتح الأضابير التنفيذية، بما يتيح للمراجعين إتمام الإجراءات عن بُعد دون الحاجة إلى مراجعة مديريات التنفيذ، الأمر الذي يُسهم في تخفيف الزخم الحاصل على الدوائر، ويُقلل من فرص الاحتكاك المباشر، تعزيزاً لمبادئ الشفافية والنزاهة".وأضافت، الوزارة بحسب البيان انه "تم التوجيه خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في توفير المتطلبات الفنية اللازمة من قبل الجهات المعنية، تمهيداً لإطلاق الخدمة بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعي الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتقديم ميسّرة للمواطنين".