منع سير الشاحنات والدراجات في أربيل خلال العيد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "سير الشاحنات والدراجات النارية في محظور خلال الأيام الأربعة لعيد الأضحى ".وأضافت المديرية، أن "الحظر يشمل فقط الطرق المؤدية إلى المعالم السياحية والترفيهية".وأوضحت ان "هذا القرار جاء من أجل المصلحة العامة وعدم إحداث اختناقات وعوائق مرورية وسلامة السياح على هذه الطرق".