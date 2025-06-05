العـدل تعلن إطلاق سراح 166 حــدثاً خلال الشهر الماضي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "عدد المفرج عنهم بلغ (73) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و(32) حالة تخليـة بعد قضاء مدة المحكومية، و(13) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية، بناءً على توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية، بالإضافة إلى إطلاق سراح (102) حدثاً بموجب ، وحدث واحد بقرار تمييزي".وأكدت الوزارة على "استمرار دائرة إصلاح الأحداث في أداء مهامها بدقة ومسؤولية، من خلال المتابعة القانونية الدقيقة لملفات النزلاء، وضمان تطبيق الإجراءات القانونية والإنسانية في آلية الإفراج".