في ميسان.. قرار منع زراعة الشلب الصيفي يُثير ردود فعل غاضبة!

يواجه المزارعون في تحدّيًا زراعيًا جديدًا بعد قرار منعِ زراعة محصول الشلب الصيفي، بسبب استمرار الأزمة المائية في البلاد. القرار أثار استياءً واسعًا في الأوساط الريفية، لا سيّما أنّ زراعة الشلب تُعد مصدر رزق رئيسي للعديدِ من العائلات في الأرياف.كاميرا نقلت معاناة الفلاحين في هذا التقرير.