العالي تحدد آخر موعد للتقديم إلى منظومة فتح الملفات للموظفين الدارسين خارج العراق

وقالت الوزارة في وثيقة وردت لـ ، ان "آخر موعد للتقديم سيكون يوم الأحد 15 حزيران بالنسبة للموظفين المتقدمين للدراسة للعام الدراسية 2024 - 2025 ".ادناه الوثيقة: