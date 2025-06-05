مشاهد مقززة من معمل حلقوم في ديالى

وذكر بيان للدائرة، ان "شعبة الرقابة الصحية في قسم العامة بدائرة صحة ، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حملة مشتركة مع جهاز أسفرت عن كشف وإغلاق معمل متخفي غير مرخّص لإنتاج مادة الحلقوم في ناحية كنعان، موضحاً أن المعمل كان يعمل بصورة مخالفة للشروط الصحية، ويقوم بإنتاج وتوزيع الحلقوم في بيئة تفتقر إلى أدنى متطلبات النظافة، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين".وأشار البيان إلى أن الحملة أسفرت عن إتلاف كميات كبيرة من المواد المنتجة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى غلق المعمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.وأكدت دائرة صحة ديالى "استمرار حملاتها التفتيشية، داعية المواطنين إلى التعاون بالإبلاغ عن أي أنشطة غذائية مخالفة لضمان سلامة المجتمع".