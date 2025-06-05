تونس تسعى لاستقطاب 40 ألف سائح عراقي سنوياً

وقال لطيف لـ ، إن "استئناف رحلاتها باتجاه ، هو انجاز وحدث ، وله أهمية سياسية ويؤكد العلاقات التاريخية الجيدة بين البلدين والمسار الحثيث الذي عرفته هذه العلاقات منذ فترة، ومنها زيارة ورئيس الوزراء إلى تونس"، مبيناً أن "أولى نتائج هذه الزيارة كانت تسيير الرحلات بين البلدين".وأضاف، أن "عودة الرحلات الجوية يدعم حركة السياحة وكذلك من التجارة، وأن يكون هناك شحن ونشاط تجاري جيد بين البلدين ويرفع المبادلات التجارية بينهما، خاصة مع قيام السلطات التونسية بإلغاء للسياح العراقيين منذ العام الماضي".وتابع أن "تونس تشهد زيادة في عدد السائحين العراقيين بعد إلغاء التأشيرة لهم، وارتفع العدد إلى الضعف، من 4 آلاف إلى 8 آلاف سائح عراقي سنوياً، وبعد تفعيل خط الطيران المباشر، فإن العدد ستضاعف هذا الموسم"، لافتاً إلى أن "هدفنا الستراتيجي يتمثل بالوصول إلى 40 ألف سائح عراقي سنوياً".وأشار لطيف إلى أن بلاده "قدمت التسهيلات وألغت تأشيرة الدخول للعراقيين، وربما السلطات العراقية تتخذ إجراءات من جانبها لتسهيل وصول التونسيين إلى ، سواءً للسياحة أو لأغراض تجارية، وهناك عدد كبير من التونسيين يودون زيارة العراق".