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تونس تسعى لاستقطاب 40 ألف سائح عراقي سنوياً

محليات

2025-06-05 | 11:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تونس تسعى لاستقطاب 40 ألف سائح عراقي سنوياً
426 شوهد

السومرية نيوز - محليات
أكد السفير التونسي لدى بغداد شكري لطيف، اليوم الخميس، أن بلاده تسعى لاستقطاب 40 ألف سائح عراقي سنوياً، بعد فتح خط طيران مباشر بين البلدين.

وقال لطيف لـ السومرية نيوز، إن "استئناف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها باتجاه تونس، هو انجاز وحدث هام، وله أهمية سياسية ويؤكد العلاقات التاريخية الجيدة بين البلدين والمسار الحثيث الذي عرفته هذه العلاقات منذ فترة، ومنها زيارة اللجنة المشتركة ورئيس الوزراء إلى تونس"، مبيناً أن "أولى نتائج هذه الزيارة كانت تسيير الرحلات بين البلدين".
وأضاف، أن "عودة الرحلات الجوية يدعم حركة السياحة وكذلك من التجارة، وأن يكون هناك شحن ونشاط تجاري جيد بين البلدين ويرفع المبادلات التجارية بينهما، خاصة مع قيام السلطات التونسية بإلغاء التأشيرة للسياح العراقيين منذ العام الماضي".
وتابع أن "تونس تشهد زيادة في عدد السائحين العراقيين بعد إلغاء التأشيرة لهم، وارتفع العدد إلى الضعف، من 4 آلاف إلى 8 آلاف سائح عراقي سنوياً، وبعد تفعيل خط الطيران المباشر، فإن العدد ستضاعف هذا الموسم"، لافتاً إلى أن "هدفنا الستراتيجي يتمثل بالوصول إلى 40 ألف سائح عراقي سنوياً".
وأشار لطيف إلى أن بلاده "قدمت التسهيلات وألغت تأشيرة الدخول للعراقيين، وربما السلطات العراقية تتخذ إجراءات من جانبها لتسهيل وصول التونسيين إلى العراق، سواءً للسياحة أو لأغراض تجارية، وهناك عدد كبير من التونسيين يودون زيارة العراق".

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