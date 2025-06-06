نقابة الصحفيين بالبصرة تتحرك بعد حادثة درجال وتؤكد اتخاذ إجراءات قانونية بحقه

وقالت في بيان، إن "تهجم رئيس الاتحاد على أحد الصحفيين العاملين في الميدان، وأمام عدسات الكاميرات، يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة تتنافى مع القيم المهنية والأخلاقية، ويعبّر عن نزعة تسلطية مرفوضة تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على العمل الإعلامي الحر".وأكدت، أنها "شرعت باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق رئيس ، وفقاً للقوانين النافذة التي تكفل من أي تهديد أو إساءة أو اعتداء لفظي أو جسدي أثناء أداء واجبهم المهني".وشددت على أن "كرامة الصحفي وحرية الكلمة خط أحمر، ولن تسمح النقابة بتكرار مثل هذه التجاوزات التي تمس جوهر العمل الإعلامي، وتسيء لسمعة مؤسسات الدولة قبل أن تمس الصحفيين أنفسهم".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس لكرة القدم يفقد أعصابه بسبب تصوير من هاتف بعد خسارة المنتخب العراقي أمام نظيره الكوري.وخسر العراقي، مساء الخميس، أمام نظيره في ضمن تصفيات 2026.واعتبر مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام ، الخميس، أن البطاقة الحمراء غيرت الكثير في المباراة امام الجنوبية في تصفيات المونديال.