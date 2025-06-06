بينها "تعظيم الإيرادات".. 10 توجيهات لتطوير عمل المنافذ الحدودية

وذكر بيان للهيئة، "انطلاقًا من توجيهات رئيس بالتواجد الميداني وديمومة متابعة أداء الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية، تم تفتيش وتدقيق الأعمال والإجراءات في منافذ (سفوان والشلامجة وأم قصر الأوسط والجنوبي والشمالي)، تم عقد اجتماعات متفرقة جمعت مديري منافذ ، ناقلًا من خلالها توجيهات الحكومة في مكافحة الفساد وتفعيل الحوكمة الالكترونية".وأضاف البيان، أن "الزيارة تلخصت بمجموعة من التوصيات المهمة التالية:1- تعظيم الإيرادات من خلال جباية الرسوم الحقيقية وعدم السماح بأي تلاعب في الأقسام والتسعيرة وحسب 270 و188 لسنة 2025.2- العمل وفق البرامج الالكترونية المعدة من قبل هيئة المنافذ المعنية بالتدقيق وصحة البيانات من خلال الترابط مع الدوائر العاملة الكترونيًا.3- تقييم العاملين وعدم السماح ببقاء أي موظف تثبت بحقه معلومات سلبية.4- التأكيد على فحص البضائع الواردة وخاصة التي تتعلق بصحة المواطنين وسلامة استهلاكهم اليومي.5- تدقيق التجارية للشركات المستوردة ومقاطعتها مع الملحقيات التجارية والبنك المركزي والجمارك ورفع تقارير بذلك إلى وتمويل الإرهاب لتحديد الشركات المشتبه بها.6- قيام غرفة عمليات الربط الشبكي بتدقيق رسوم وإجراءات البضائع والسيارات القادمة من منافذ وضمان تطبيقها قرار 270 لسنة 2025 من أجل تحقيق العدالة بالرسوم في منافذ كافة ومنع التمايز فيما بينهم.7- تفعيل الخلية الاستخبارية برئاسة مدير المنفذ من أجل تشخيص الظواهر السلبية والمخالفات والعمل على معالجتها ورصد حالات الفساد الإداري والمالي وأخذ الإجراءات القانونية بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.8- حث إدارة منفذ الشلامجة على متابعة أعمال التطوير وبناء المنفذ الجديد مع المحافظة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع أصوليًا.9- تقديم التسهيلات والخدمة اللائقة في استقبال الوافدين عبر منفذي والشلامجة.10- التقيد التام بالقرارات والتوجيهات التي تصدر من المراجع العليا بما يضمن تنفيذها وتحقيق الجدوى من إصدارها".