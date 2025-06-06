انقاذ سائح بغدادي من الغرق في اربيل

وقالت بكويسنجق في بيان، إن "فرقهم تمكنت من انقاذ سائح من الغرق، مضيفة ان السائح اسمه من مواليد 2001 من سكنة ، وزار منطقة بوكد ضمن قضاء كويسنجق بهدف السياحة".وبحسب المديرية فأن السائح كاد أن يغرق أثناء سباحته لعدم خبرته في السباحة إلاّ أن فرقها أنقذته مسرعة.