رتل عسكري يتسبب بوفاة امرأة وطفلتها في ميسان

وقال المصدر لـ ، إن الحادث وقع أثناء مرور رتل تابع لقيادة عمليات ، ما أسفر عن وفاة الضحيتين في موقع الحادث على الفور.وأضاف أن جثتي المرأة والطفلة نُقلتا إلى دائرة الطب العدلي، فيما فُتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.