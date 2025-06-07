السوداني يتابع أوضاع الحجاج العراقيين: خدمتكم واجبنا أينما كنتم

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " اكد خلال الاتصال على الاستمرار في خدمة العراقيين في كل مكان".وتابع، ان " التزام بالتوجيهات سهل عملها في تقديم الخدمات للحجاج".