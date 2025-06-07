محافظة بغداد تعلن إغلاق التقديم الإلكتروني على تعيينات العقود

وذكرت المحافظة في بيان ورد إلى ، أن "رابط التقديم للتعيين بصفة (عقد) تم إغلاقه بعد وصول عدد المتقدمين إلى 505,905".وتابعت أن "راتب المتعينين على العقود في المحافظة سيكون قدره 300 ألف دينار".