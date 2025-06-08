لا سباحة ولا دراجات مائية.. إجراءات صارمة في دهوك لحماية المواطنين والسواح

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تم تحذير المواطنين والسياح من السباحة في مياه سدود وخنس وكشكان"، مشددة على "منع السباحة فيها بشكل نهائي".واشارت إلى "منع قيادة القوارب والدراجات المائية ايضاً داخل مياه هذه السدود، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يخالف القانون والتعليمات".