البصرة.. مشاجرة بين اصدقاء تنتهي بمقتل شخص اخر

وذكر المصدر لـ ، ان "مشاجرة بين أصدقاء داخل دار بسبب خلاف شخصي في منطقة الكزيزة ، اسفرت عن مقتل شخص".واضاف، ان "القوات الامنية أعتقلت احد المتسببين في الحادث".