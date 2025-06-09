السوداني يوافق على تخصيص 100 مليار دينار لتعويض المتضررين في الأنبار (وثيقة)

وقال في بيان ورد لـ ، "استحصلنا موافقة رئيس بالإيعاز إلى لإطلاق مبلغ (100) مئة مليار دينار عراقي من المبالغ المخصَّصة في قانون الموازنة لصرف مستحقَّات المعاملات المنجزة والمقرَّة للتعويضات دون (30) ثلاثين مليون دينار عراقي".أدناه الوثيقة: