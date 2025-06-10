"يونامي" تنهي مهمتها بالعراق: 23 مؤسسة ستستمر في أعمالها

وقال المتحدث باسم بعثة الـ يونامي، في تصريح تابعته ، إنه "في نهاية هذا العام 31 كانون الاول 2025 ستنتهي أعمالنا في ، ولا توجد أية مباحثات لتجديد المدة، حيث تم اتخاذ القرار النهائي".وأضاف غطاس، أن "عددا من الموظفين الذين يتطلب وجودهم لإنهاء بعض الأمور المالية والإدارية سيبقون بعد انتهاء المدة"، مشيرا إلى أن "المؤسسات التنموية الأممية والبالغ عددها 23 مؤسسة ستبقى وستستمر أعمالها في العراق".وفي 27 ايار الماضي، أعلنت أنه في إطار تنفيذ اتفاق مع تم تسلم مبنى يونامي في مدينة ، مؤكدة استمرار عملية تسلم المباني الأخرى التي تستخدمها البعثة.وفي 8 نيسان 2024، طلبت الحكومة العراقية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن تنتهي مهمة يونامي في العراق بنهاية عام 2025.وتأسست يونامي عام 2003 بناء على طلب ووفق قرار رقم 1500.وفي عام 2007، تم توسيع نطاق أعمالها في إطار مساعدة العراق بموجب القرار رقم 1770.