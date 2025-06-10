الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاما للعراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مخرجات نماذج الطقس العددية تشير إلى بدء تأثير أولى موجات الحرّ الصيفية لهذا العام 2025 على أجواء ، نتيجة تعمق امتداد المرتفع الجوي شبه المداري في الطبقات العليا من الغلاف الجوي".وتوقعت "أن يشمل تأثير هذه الموجة معظم المحافظات، بدرجة متفاوتة، حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي والملحوظ فوق المعدل العام اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة وتبلغ ذروتها بداية الأسبوع ثم تبدأ بالانخفاض بعد الاسبوع حيث تعود لمعدلاتها العامة عدا التي تستمر اعلى من المعدل لغاية نهاية الأسبوع".وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ستسجل نهاراً خلال ذروة الموجة ما يلي:: بين (44-46) درجة مئوية.المنطقة الوسطى بين (49-50) درجة مئوية.المنطقة الجنوبية: بين (49-52) درجة مئوية.واوصت الهيئة المواطنين "باتخاذ التدابير اللازمةخلال هذه الفترة، وتشمل:- تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصا فيساعات الذروة من الظهر حتى العصر.- الإكثار من شرب السوائل.- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال والمضغوطة داخلالمركبات المغلقة.