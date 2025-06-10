مشتعل منذ الصباح.. حريق بأحد جبال السليمانية وفرق الاطفاء لا تستطيع السيطرة

وقالت قائممقامية قرداغ في بيان، ورد لـ ، ان "مركز أطفاء قرداغ وقسم شرطة غابات القضاء واهالي القرى القريبة وفرق مروحيات ومركز اطفاء دربنديخان مشاركون في السعي للسيطرة على الحريق ولكن دون جدوى".واشارت الى أن "وجود الحشائش بكثرة واتساع المساحة ووعورة المنطقة منعتنا من السيطرة على الحريق لغاية الان".