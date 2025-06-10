العراق يتسلم الدفعة الاولى من طائرة كركال الفرنسية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "استلمت مساء اليوم الثلاثاء 10 حزيران 2025، الدفعة الاولى من الطائرات الفرنسية نوع كركال، والتي تم التعاقد عليها في وقت مسبق مع ".وأشارت الى ان "هذه الدفعة من الطائرات البالغ عددها اثنتان تعد هي الدفعة الاولى التي تم استلامها وستلحقها دفعات اخرى ستصل تباعاً خلال هذا العام والعام المقبل".