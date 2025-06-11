عودة أول وجبة من الحجاج العراقيين الى بغداد

وأعلنت في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، "وصول اولى رحلاتها لنقل ضيوف قادمة من مطار الطائف الدولي الى "، مؤكدة المباشرة بـ"التفويج العكسي لإعادة الحجاج العراقيين".واختتم الحجاج اول الامس الاثنين مناسك بعد انتهاء أيام التشريق وأداء طواف الوداع والسعي بين الصفا والمروة في .