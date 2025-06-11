بعد بغداد.. العدل تطلق خدمة فتح الإضبارة التنفيذية إلكترونياً في 3 محافظات

وأوضح مدير في الوزارة، مراد ، أن وزارته تعمل على توسيع مظلة التحول الرقمي لتشمل دوائر التنفيذ، كاشفا عن مباشرتها وضع آليات فنية تتيح تسديد الرسوم إلكترونياً عند فتح الأضابير عبر أور الحكومية.وأشار في السياق ذاته، إلى أنه تم إطلاق خدمة فتح الإضبارة التنفيذية إلكترونياً ضمن محافظات وذي قار وكركوك بعد العاصمة ، مؤكدا أنه سيتم تعميم التجربة التي عدها الأهم بشكل تدريجي، لكي يتم شمول بقية المحافظات بها.الساعدي ذكر أن وزارته تواصل خطواتها في مشروع الأرشفة الإلكترونية للسجلات العقارية الخاصة بأملاك الدولة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وضمان سلامة الوثائق الرسمية من الفقدان أو التلف.وأردف أن الإجراءات تُعد جزءاً من خطة أوسع لحماية حقوق المواطنين المرتبطة بالأملاك والعقارات، عبر تأمين نسخة رقمية موثوقة من كل سجل عقاري، يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، خصوصاً في حال وقوع أي طارئ أو .وبين وزارة العدل، أن مشروع الأرشفة الرقمية لا يمثل مجرد خطوة تنظيمية، بل هو تحول إستراتيجي تسعى الوزارة من خلاله إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان استمرارية الخدمة وتسهيل الوصول إلى البيانات عند الضرورة، منوها بأن المشروع ينفَّذ حالياً في مديريات بمحافظتي الأشرف ونينوى، فضلاً عن عدد من دوائر بغداد، وذلك وفق آلية تضمن حفظ النسخ الرقمية في أربع جهات، هي البنك المركزي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومركز البيانات الوطني، فضلا عن الدائرة العامة للتسجيل العقاري في الوزارة.