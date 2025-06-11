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بعد بغداد.. العدل تطلق خدمة فتح الإضبارة التنفيذية إلكترونياً في 3 محافظات
محليات
2025-06-11 | 03:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
602 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أطلقت وزارة العدل، خدمة فتح الإضبارة التنفيذيّة إلكترونياً ضمن ثلاث محافظات بعد
بغداد
، مؤكدة أن التجربة ستعمَم تدريجياً لتشمل بقية محافظات البلاد، بالتزامن مع مشروع الأرشفة الإلكترونية للسجلات العقارية الخاصة بأملاك الدولة الجاري العمل به حاليا.
وأوضح مدير
قسم الإعلام
في الوزارة، مراد
الساعدي
، أن وزارته تعمل على توسيع مظلة التحول الرقمي لتشمل دوائر التنفيذ، كاشفا عن مباشرتها وضع آليات فنية تتيح تسديد الرسوم إلكترونياً عند فتح الأضابير عبر
بوابة
أور الحكومية.
وأشار في السياق ذاته، إلى أنه تم إطلاق خدمة فتح الإضبارة التنفيذية إلكترونياً ضمن محافظات
البصرة
وذي قار وكركوك بعد العاصمة
بغداد
، مؤكدا أنه سيتم تعميم التجربة التي عدها الأهم بشكل تدريجي، لكي يتم شمول بقية المحافظات بها.
الساعدي ذكر أن وزارته تواصل خطواتها في مشروع الأرشفة الإلكترونية للسجلات العقارية الخاصة بأملاك الدولة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وضمان سلامة الوثائق الرسمية من الفقدان أو التلف.
وأردف أن الإجراءات تُعد جزءاً من خطة أوسع لحماية حقوق المواطنين المرتبطة بالأملاك والعقارات، عبر تأمين نسخة رقمية موثوقة من كل سجل عقاري، يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، خصوصاً في حال وقوع أي طارئ أو
كارثة
.
وبين
مدير إعلام
وزارة العدل، أن مشروع الأرشفة الرقمية لا يمثل مجرد خطوة تنظيمية، بل هو تحول إستراتيجي تسعى الوزارة من خلاله إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان استمرارية الخدمة وتسهيل الوصول إلى البيانات عند الضرورة، منوها بأن المشروع ينفَّذ حالياً في مديريات
التسجيل العقاري
بمحافظتي
النجف
الأشرف ونينوى، فضلاً عن عدد من دوائر بغداد، وذلك وفق آلية تضمن حفظ النسخ الرقمية في أربع جهات، هي البنك المركزي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومركز البيانات الوطني، فضلا عن الدائرة العامة للتسجيل العقاري في الوزارة.
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