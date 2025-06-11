حادث غامض.. احتراق عشرات المحال التجارية في السليمانية

وقال مصدر محلي في حديث لـ ، إن "حريقاً كبيراً اندلع عند الساعة السادسة والنصف صباحاً داخل مجمع روز ستي السكني في ، ما أسفر عن احتراق أكثر من أربعين محلاً تجارياً، دون وقوع خسائر بشرية".وأشار المصدر، الى "السيطرة على الحريق خلال أقل من ساعة من اندلاعه، من قبل فرق الإطفاء"، مبينا أن "أسباب الحريق وحجم الخسائر لا تزال غير معروفة حتى الآن، فيما باشرت لجنة تحقيقية أعمالها لتحديد أسباب الحريق وحصر حجم الأضرار".