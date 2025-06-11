المفوضية تحذر من بيع وشراء البطاقات البايومترية.. "جريمة انتخابية"

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ ، أنها "تنفي جميع الأخبار التي يتم تداولها بشأن إمكانية التصويت بالبطاقات البايومترية دون حضور الشخص ذاته".وتابعت: "بيع او شراء البطاقات أو التوجه نحو هذه الأعمال يُعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة المالية وفقاً للقانون رقم (12) لسنة 2018".