حتى صرف الرواتب.. أطباء وأساتذة يُعلنون الإضراب عن الدوام في السليمانية (صور)

وقال مراسل ، إن "الأطباء طالبوا بتعيينهم وتحدثوا عن الفراغ القائم في مؤسسات الدولة بسبب عدم تعيينهم، بينما طالب الأطباء المعينون المتجمعون مع زملائهم بتعيين الأطباء الجدد وصرف رواتبهم".ومن جانب آخر، بدأ عدد من موظفي المؤسسات الحكومية في إضراباً مفتوحاً عن الدوام الرسمي احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم، مؤكدين أنهم لن ينهوا الإضراب ما لم تُصرف مستحقاتهم المالية.يذكر أن الموظفين المضربين عن الدوام هم كوادر مديريات المياه والبلدية في ، وموظفو ، حيث امتنعوا عن الدوام الرسمي اليوم بسبب عدم تسلمهم رواتبهم الشهرية.