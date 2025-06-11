النقل تكشف عن 6 مطارات سترتبط بطريق التنمية

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، ميثم في حديث للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " الدولي سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة ويمثل أهمية بالغة باعتبار هي الثانية من حيث الكثافة السكانية بعد العاصمة وتقع على ".وأشار الى أن "المحافظة سترتبط بمشروع ليكون هناك تكامل في قطاع النقل والاقتصاد سواء للمحافظة أو للعراق بشكل عام، وبعدها ستكون هناك نقلة نوعية للمحافظة لربطها في العالم والإقليم الدولي".وأضاف، أن "المطارات ستكون أحد أهم المشاريع الموجودة في ، حيث توجد 6 مطارات ستكون فاعلة في العراق، منها (بغداد والبصرة والنجف) وستضاف إليها مطارات (كربلاء والناصرية والموصل) وهذه المطارات كلها على طريق التنمية".وتابع، أن "افتتاح المطارات يتزامن مع تسلم عدد من الطائرات الحديثة من وأخرى مثل الماكس والدريم لاينر حتى عام 2027، حيث ستكون إضافة نوعية في عالم وستشجع على تنشيط هذا القطاع المهم".