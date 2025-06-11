داخل مسبح غير نظامي في البصرة.. غرق فتى لم يتجاوز الـ15 ربيعاً

وقال المصدر لـ ، إن "استخبر مركز شرطة بمحافظة استخبر من في قضاء سفوان بحادث وفاة فتى من مواليد 2011، بعد غرقه داخل مسبح غير نظامي في مويلحات".وأضاف، أن "ذويه طلبوا إقامة شكوى ضد صاحب المسبح".