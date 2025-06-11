محافظ كركوك يوجه بالتحقيق في حادثة استشهاد طفل بطلق ناري من أحد عناصر الأمن

وقال طه في بيان ورد لـ ، انه "وجه بالإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحادثة استشهاد الطفل حيدر الحنتو (11 عاماً)، إثر إصابته بطلق ناري طائش من أحد عناصر الأمن في قرية بريچ التابعة لقضاء ، المحاذية لنهر وجسر الفتحة، والذي تم تسليمه للشرطة".وأضاف "نعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل الشهيد وعشيرته في هذا المصاب الجلل الذي تزامن مع "، مؤكدا "حزن الإدارة وجميع ، والتضامن الكامل مع ذويه، والحرص على تقديم الجاني إلى القضاء لينال جزاءه العادل".