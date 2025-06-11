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متى تبدأ السنة الهجرية؟
محليات
2025-06-11 | 11:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
539 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
يستعد العالم العربي والإسلامي لاستقبال عام هجري جديد بعد انتهاء
عطلة
عيد الأضحى
المبارك
، زادت عمليات البحث من المواطنين في
الدول العربية
عن متى تبدأ السنة الحجرية الجديدة 1447، إذ إنها تعد عطلة رسمية في كثير من البلدان.
متى تبدأ السنة الهجرية الجديدة 1447؟
ووفقًا للحسابات الفلكية الرسمية، فإن بداية السنة الهجرية الجديدة 1447 هـ ستوافق يوم الخميس 26 حزيران 2025، ومن المقرر أن يكون هذا اليوم
عطلة
رسمية في عدد من
الدول العربية
والإسلامية بما في ذلك مصر
السعودية
،
العراق
،
الأردن
، وغيره.
ولم تكشف الحكومات للبلدان العربية حتى الوقت الحالي، عن موعد عطلة السنة الهجرية الجديدة للقطاعات العامة والخاصة، بينما من المتوقع أن يتم توضيح هذا في القريب العاجل، حيث يفصلنا عن رأس السنة الهجرية، أيام معدودة.
الجدير بالذكر أن السنة الهجرية هي تقويم قمري يعتمد على الدورة الشهرية للقمر حول الأرض.
ويبدأ هذا
التقويم
من الهجرة النبوية أي منذ انتقال
النبي محمد
صلي الله عليه السلم من
مكة
المكرمة إلى
المدينة المنورة
، وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرًا ويبلغ عدد أيامها حوالي 354 يوما أي أقل بحوالي 11 يوما من السنة الميلادية الشمسية.
وتعدرأس السنة الهجرية مناسبة دينية هامة في العالم العربي والإسلامي، على الرغم من أن الاحتفالات تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن هذه المناسبة تستخدم للتأمل والتفكر في مسيرة الأمة الإسلامية وتاريخها، ببعض الدول، ويُعتبر هذا اليوم عطلة رسمية، وتقام فيه فعاليات دينية وثقافية.
وتختلف طرق الاحتفال برأس السنة الهجرية من دولة إلى أخرى، حيث إن في بعض الدول، يُقام في هذا اليوم تقدم أطباق معينة، وتُوزع الحلوى على الأطفال، وتُزين الشوارع والمساجد، بالإضافة إلى إقامة جلسات ذكر وصلاة في المساجد، وغيرها من مظاهر الاحتفال برأس السنة الهجرية.
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