حقيقة تاثر رواتب الموظفين في العراق

وقال صالح في تصريح تابعته ، ان "الأوضاع النقدية في مستقرة ولا خوف على قضية الرواتب"، مبينًا أن "ما يثار حول وجود مخاوف بهذا الصدد ليست صحيحة ولا تمت للواقع المالي".وحول مقترحات خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي بهدف توفير سيولة نقدية أكثر لمساعدة الحكومة في الفترة الحالية، نفى صالح "عزم الحكومة القيام بذلك"، موضحا "لا أعتقد أن مثل هذا الأمر يتداول لدى الحكومة في الوقت الحالي".يذكر أن الموازنة التشغيلية في العراق والتي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، تشكل حاليًا نحو 65% من إجمالي الموازنة العامة، وتكلف الرواتب فقط سنويًا ما يصل إلى 62 تريليون دينار "47 مليار دولار".