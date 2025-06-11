انخفاض معدلات الجريمة في جانب الكرخ من بغداد

أعلنت قيادة شرطة ، الأربعاء، عن انخفاض ملموس بمعدلات الجريمة.

وقالت القيادة في بيان، "تؤكد قيادة شرطة – بلغة الوقائع والأرقام – شهد الواقع الأمني في جانب الكرخ انخفاضًا ملحوظًا وملموسًا في معدلات الجريمة، وهو ما استشعره المواطنون بوضوح من خلال الأمان الذي ساد كبرى الفعاليات والمناسبات في بغداد الحبيبة، ومنها: زيارة الإمام (عليه السلام)، وأعياد والأضحى ، ومؤتمر ، وزيارة الإمام (عليه السلام)، وغيرها من المناسبات التي جرت بانسيابية عالية وبيئة آمنة".

وأضاف البيان "بلغت حصيلة الممارسات الأمنية لتشكيلات شرطة الكرخ خلال شهر أيار الماضي (63,447) ممارسة أمنية، شملت القبض على عدد كبير من المتهمين والمطلوبين، ولا سيما ذوي الأهمية والخطورة، في عمليات نوعية ومتابعات دقيقة، نُفذت بأساليب استباقية مدروسة وبإجراءات غير مسبوقة".



ولفت البيان الى أن "تزامن هذا الأداء مع توجيهات معالي ، وإشراف مباشر من وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، ومتابعة ميدانية حثيثة من قبل قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي حمد، ما أسهم بشكل مباشر في ترسيخ الأمن المناطقي، وانخفاض واضح في مؤشرات الجريمة، وخصوصًا جرائم "الدكة العشائرية"، التي تم التعامل معها بحزم وفق القانون، مما أعاد الطمأنينة إلى نفوس المواطنين".