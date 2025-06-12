الناصرية بالمقدمة وكربلاء والانبار الأدنى.. أحدث "موقف وبائي" للحمى النزفية في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزارة تدعو الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الجزر والرعي العشوائي وتداول المواشي خارج الأطر القانونية، لما تمثله من تهديد بنقل الأمراض الانتقالية، وعلى رأسها الحمى النزفية".وأوضح البدر ان " صالح الحسناوي يترأس اللجنة الوطنية العليا للصحة التي تضم ممثلين عن وزارات الصحة والزراعة والبيئة وأمانة والجهات الأمنية المختصة، وتتابع مستجدات الموقف الوبائي بالتنسيق المشترك"، مشيرا الى "دور في مكافحة حشرة القراد والتعامل مع الحيوانات المصابة، مشيداً بتعاون دائرة البيطرة في هذا المجال".وأكد أن سجلت منذ بداية 2025 حتى الآن 123 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية بينها 19 وفاة موزعة على المحافظات كالآتي:36 إصابة / 1 وفاةواسط 15 إصابة / 2 وفاةبغداد 14 إصابة / 5 وفيات8 إصابات / 2 وفاةميسان 8 إصابات / بدون وفيات8 إصابات / 1 وفاة7 إصابات / بدون وفيات5 إصابات / 4 وفيات5 إصابات / 1 وفاةبغداد الكرخ 4 إصابات / بدون وفيات3 إصابات / بدون وفياتدهوك 3 إصابات / 1 وفاةبابل 2 إصابة / 1 وفاةوأشار الى انه في " ، أربيل، ، ، النجف الأشرف، إصابة واحدة بكل محافظة، مع تسجيل وفاة واحدة في كل من دهوك والنجف".وجدد البدر التأكيد على "جاهزية مؤسسات الوزارة لتشخيص الحالات والتعامل معها، مبيناً أن مئات الإصابات تماثلت للشفاء سابقاً بعد التشخيص المبكر وتلقي العلاج، مع الإشارة إلى أن أغلب الإصابات تُسجل بين مربي وتجار الماشية والجزارين".وشددت الوزارة على الالتزام بالتوصيات : حفظ اللحوم مجمدة جيداً وطهيها بحرارة عالية، تخصيص أدوات تقطيع خاصة وارتداء القفازات عند التعامل مع اللحوم، اتباع إجراءات النظافة العامة وارتداء الملابس الواقية عند التعامل مع المواشي، التبليغ عن أي حالة مشتبه بها في أقرب مؤسسة صحية".