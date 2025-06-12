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الناصرية بالمقدمة وكربلاء والانبار الأدنى.. أحدث "موقف وبائي" للحمى النزفية في العراق
محليات
2025-06-12 | 03:44
Alsumaria Tv
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1,195 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
أعلنت
وزارة الصحة
اليوم الخميس، تسجيل 123 إصابة بالحمى النزفية في
العراق
حتى الان، فيما دعت للحد من الجزء والرعي العشوائي للمواشي.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزارة تدعو الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الجزر والرعي العشوائي وتداول المواشي خارج الأطر القانونية، لما تمثله من تهديد بنقل الأمراض الانتقالية، وعلى رأسها الحمى النزفية".
وأوضح البدر ان "
وزير الصحة
صالح الحسناوي يترأس اللجنة الوطنية العليا للصحة التي تضم ممثلين عن وزارات الصحة والزراعة والبيئة وأمانة
بغداد
والجهات الأمنية المختصة، وتتابع مستجدات الموقف الوبائي بالتنسيق المشترك"، مشيرا الى "دور
وزارة الزراعة
في مكافحة حشرة القراد والتعامل مع الحيوانات المصابة، مشيداً بتعاون دائرة البيطرة في هذا المجال".
وأكد أن
وزارة الصحة
سجلت منذ بداية 2025 حتى الآن 123 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية بينها 19 وفاة موزعة على المحافظات كالآتي:
ذي قار
36 إصابة / 1 وفاة
واسط 15 إصابة / 2 وفاة
بغداد
الرصافة
14 إصابة / 5 وفيات
المثنى
8 إصابات / 2 وفاة
ميسان 8 إصابات / بدون وفيات
البصرة
8 إصابات / 1 وفاة
نينوى
7 إصابات / بدون وفيات
كركوك
5 إصابات / 4 وفيات
ديالى
5 إصابات / 1 وفاة
بغداد الكرخ 4 إصابات / بدون وفيات
الديوانية
3 إصابات / بدون وفيات
دهوك 3 إصابات / 1 وفاة
بابل 2 إصابة / 1 وفاة
وأشار الى انه في "
الأنبار
، أربيل،
كربلاء
المقدسة
،
السليمانية
، النجف الأشرف، إصابة واحدة بكل محافظة، مع تسجيل وفاة واحدة في كل من دهوك والنجف".
وجدد البدر التأكيد على "جاهزية مؤسسات الوزارة لتشخيص الحالات والتعامل معها، مبيناً أن مئات الإصابات تماثلت للشفاء سابقاً بعد التشخيص المبكر وتلقي العلاج، مع الإشارة إلى أن أغلب الإصابات تُسجل بين مربي وتجار الماشية والجزارين".
وشددت الوزارة على الالتزام بالتوصيات
الوقائية
: حفظ اللحوم مجمدة جيداً وطهيها بحرارة عالية، تخصيص أدوات تقطيع خاصة وارتداء القفازات عند التعامل مع اللحوم، اتباع إجراءات النظافة العامة وارتداء الملابس الواقية عند التعامل مع المواشي، التبليغ عن أي حالة مشتبه بها في أقرب مؤسسة صحية".
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