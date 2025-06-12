العتبة العلوية تعرض مصحفًا نادرًا يُنسب خطُّهُ للإمام علي ع (صور)

وضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من أسبوع الدوليّ افتتحت العتبة العلويّة المقدّسة معرضًا خاصًا للمصاحف الَمخطوطة النادرة والنفيسة في العلويّة والذي احتضنه جامع عمران بن في أروقة المرقد الطاهر للإمام عليه السلام.أدناه الصور الخاصة بالمصحف النادر: