ورصدت مئات التعليقات الساخرة والتفاعل مع تحذير السفارة الامريكية بـ"أضحكني"، فيما كتب المعلقون ان "هذه وليست لوس انجلوس"، و " اكثر امانا من الان"، وذلك في إشارة الى التظاهرات واعمال العنف التي تشهدها 12 في عدة ولايات بالضد من قرار المداهمات والتفتيش على العمال المهاجرين.وعموما لا يعد التحذير الأمريكي من السفر الى العراق وتصنيفه بمستوى الخطر الرابع والأخطر بالجديد، بل انه ثابت منذ سنوات، وجرى تحديث عليه فقط فيما يخص مغادرة البعثات الدبلوماسية غير الرئيسية من العراق.