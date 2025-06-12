التعليم تعلن أسماء المتقدمين إلى المنحة الدراسية الكورية وموعد مقابلتهم

وبحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، دعت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية المتقدمين إلى المقابلة يوم الثلاثاء الموافق 2025/6/17 عند الساعة التاسعة صباحا.الأسماء ومتطلبات المقابلة: