سوريا تُحدد موعد افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق

ـ محلي





أعلنت للمنافذ البرية والبحرية السورية، اليوم الخميس، عن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع اعتبارًا من يوم السبت المقبل.





وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "تعلن افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات بدءًا من يوم السبت الموافق 14/6/2025".



وتابعت: "كوادرنا جاهزة، ونهيب بالإخوة المسافرين وسائقي الشاحنات الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور". وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "تعلن افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات بدءًا من يوم السبت الموافق 14/6/2025".وتابعت: "كوادرنا جاهزة، ونهيب بالإخوة المسافرين وسائقي الشاحنات الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور".