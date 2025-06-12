المتطلبات والشروط.. التعليم تعلن توفر منح دراسية تركية

وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية التابعة للوزارة في بيان ورد لـ ، أن مخصصة للدراسات الأولية والعليا وأن آخر موعد للتقديم يوم 2026/7/1.المتطلبات والشروط أدناه:https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/120620251.pdf