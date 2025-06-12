صحة الأنبار تعلن تفاصيل اجراءاتها الطبية المقدمة الى الحجاج العائدين

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ ، ان "المفارز الطبية التابعة لدائرة قدّمت، فجر اليوم، خدماتها الصحية لـ220 حاجًّا في منفذ الحدودي، من محافظات (البصرة، ، ، الأنبار)، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها ودائرة صحة لتأمين رعاية طبية شاملة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام خلال عودتهم من الديار ".واضافت انه بلغ عدد المراجعين اليوم 220 حاجًا، حيث وصلت حالات ارتفاع ضغط الدم الى 287 حالة، وارتفاع السكر في الدم الى 210 حالة، ولا توجد حالة تم نقلها الى المستشفى".واكدت ان "الفرق الطبية باشرت أعمالها منذ الفجر، حيث قدّمت الفحوصات الطبية الأولية، والإرشادات الصحية ، إضافة إلى توفير العلاجات اللازمة للحالات البسيطة، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة".ولفتت الى انها "متواصلة على مدار الساعة، وبجاهزية تامة من الكوادر الطبية والتمريضية، وبكافة المستلزمات والأدوية المطلوبة، لضمان بيئة صحية آمنة تسهّل عبور الحجاج بكل انسيابية وسلامة".