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صحة الأنبار تعلن تفاصيل اجراءاتها الطبية المقدمة الى الحجاج العائدين
محليات
2025-06-12 | 12:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
244 شوهد
أعلنت دائرة صحة
الانبار
، اليوم الخميس، عن تقديم خدماتها لـ220 حاجا في منفذ
عرعر
الحدودي، فيما اكدت ان العمل متواصل على مدار الساعة.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "المفارز الطبية التابعة لدائرة
صحة الأنبار
قدّمت، فجر اليوم، خدماتها الصحية لـ220 حاجًّا في منفذ
عرعر
الحدودي، من محافظات (البصرة،
ميسان
،
بابل
، الأنبار)، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها
وزارة الصحة
ودائرة صحة
الأنبار
لتأمين رعاية طبية شاملة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام خلال عودتهم من الديار
المقدسة
".
واضافت انه بلغ عدد المراجعين اليوم 220 حاجًا، حيث وصلت حالات ارتفاع ضغط الدم الى 287 حالة، وارتفاع السكر في الدم الى 210 حالة، ولا توجد حالة تم نقلها الى المستشفى".
واكدت ان "الفرق الطبية باشرت أعمالها منذ الفجر، حيث قدّمت الفحوصات الطبية الأولية، والإرشادات الصحية
الوقائية
، إضافة إلى توفير العلاجات اللازمة للحالات البسيطة، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة".
ولفتت الى انها "متواصلة على مدار الساعة، وبجاهزية تامة من الكوادر الطبية والتمريضية، وبكافة المستلزمات والأدوية المطلوبة، لضمان بيئة صحية آمنة تسهّل عبور الحجاج بكل انسيابية وسلامة".
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